― ダウは1325ドル高と反発、米国とイランが２週間の停戦合意で安心感 ― ＮＹダウ 47909.92 ( +1325.46 ) Ｓ＆Ｐ500 6782.81 ( +165.96 ) ＮＡＳＤＡＱ 22635.00 ( +617.15 ) 米10年債利回り4.297 ( +0.001 ) ＮＹ(WTI)原油 94.41 ( -18.54 ) ＮＹ金 4777.2 ( +92.5 ) ＶＩＸ指数21.04 ( -4.74 ) シカゴ日経225先物 (円建て)57075 ( +645 ) シカゴ日経225