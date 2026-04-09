中国のSNS・小紅書（RED）に7日、「日本の医療には文句を言う気力もなくなった」と題する在日中国人の投稿があり、反響が寄せられた。投稿者によると、今月3日に体調が悪くなり、アルバイトから帰宅して熱を測ると37．5度あった。週末はアルバイトを休んで安静にしていたが高熱は下がらず、薬を飲んでも38度を超えた。6日の朝には38．8度まで上がったこと限界を感じ、近所の総合病院を予約したという。投稿者は「朝早くに行き、並