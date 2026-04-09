8日、イスラエルの攻撃で被害を受けたレバノンの首都ベイルートにある集合住宅（ゲッティ＝共同）【カイロ共同】街の至る所で爆発音が響き、幾筋もの煙が立ち上った―。レバノン全土で180人以上が死亡したイスラエル軍による8日の大規模攻撃。首都ベイルートの病院には負傷者があふれ、がれきに埋もれた不明者の捜索活動は夜間も続いた。「まるで嵐のようだった」。米イランの停戦合意が発表された後も激しい空爆にさらされた住