Photo: 田中宏和 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。海外からの観光客に話しかけられて、申し訳ないと思いながら笑って誤魔化してしまったことはありませんか？とはいえ、スマホの翻訳アプリって “ぎこちない” 感じがちょっと...。そんな問題をサクッと解決してくれているアイテムが「VORMOR Smart Translation Earphones V49（以下、V49）」。専用アプリを立ち上げ