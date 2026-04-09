Image: Meta MetaがフロンティアAIモデル競争に戻ってきました。同社はAI分野の立て直しに数十億ドルを投じ、大規模な人員刷新も進め、ついに新しいモデルを発表したのです。「Muse Spark」と名付けられたこのモデルは、同社の取り組みが大きく前進したことを示しています。OpenAI・Anthropic・Googleといった競合と、多くの主要ベンチマークで再び張り合える水準に達したとしているのです。