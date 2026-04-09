日差しが暖かくなり、そろそろライトアウターの出番！ コスパ重視のミドル世代がこれから買うなら、今から夏まで使えるアイテムがおすすめ。編集部がリサーチする中で見つけたのは、【GU（ジーユー）】の「新作ブルゾン」。爽やかなシアー素材で、春先はもちろん夏の冷房対策にも使えそう。デイリーに着やすいカジュアルなデザインなので、ぜひスタメン候補に入れて。 シーズンム}