自虐的な言葉を使う先輩に戸惑っていた知人。ところが、ベテランパートさんの興味深いアドバイスで変化が現れて──。知人から聞いたお話を紹介します。 ネガティブな先輩 私は30代のパートで働く主婦です。パート先には少し苦手な先輩がいました。 それがBさんという50代の女性。なぜBさんが苦手なのかというと、それはBさんの口癖と関係がありました。 Bさんは何かと自分をおとしめる発言をしが