宝塚音楽学校中退という異色の経歴を持つ「レースアンバサダーアワード2024」受賞のレースクイーンでモデルの央川かこが8日までに、自身のXを更新。所属事務所の新人への研修で先生役を務めたことを明かした。 【写真】足が長すぎ！まるでお人形のような圧倒的“9頭身”がすごっ 「今年もスリーライズの新人さん達の研修をさせていただきました」と央川。北原さえ、柏田徳花、東城百合