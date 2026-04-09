海から引き揚げられた、およそ生き物とは思えない“錆びたバネ”そっくりの不思議な海洋生物の写真がSNSで話題を集めている。 【写真】どう見ても錆びたバネにしか思えませんが ぴん@磯次郎（@mrdonseaworks）さんがXに投稿したのは、どう見ても錆び付いた、金属のバネのような物体。漁師の友人の船に遊びに行った時、漁網に複雑に絡みついているのを発見。「誰や？海の沖にバネ棄てる奴は？けしからん！」と、思わず口に出した