タレント・六車奈々が6日、自身のインスタグラムで短大2年生になったことを報告。意気込みをつづり、反響を呼んでいる。 【写真】漂う女優のオーラ仕事に家事に学業に奮闘するアラフィフ女子大生 「51歳で短大に入学してから1年。この春、2年生になりました。」と伝えた六車。「子育て、家事、仕事、そして学業。時間もお金も決して余裕があるわけではありませんが、応援してくださる皆さま、愛国学園短期大学の教