新築にこだわらず、中古住宅を選ぶ人が増えている。価格の手ごろさに加えて、立地や広さなど、新築では選びにくい条件を満たしやすい点も、中古住宅が選ばれる理由で、一方で「建物の状態は問題ないか」「住んでから後悔しないか」と不安を感じる方も少なくない。 【調査結果】中古住宅を購入する前には、いろいろと心配はあるものです 株式会社NEXERはこのほど、すまカナと共同で、事前調査で「中古住宅を購入したことがあ