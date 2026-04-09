ロックバンド・OKAMOTO'Sのオカモトレイジが7日、自身のインスタグラムを更新。子役時代の写真をアップし、反響を呼んでいる。 【写真】かわいさも「あっぱれ」だった幼稚園時代今では人気アーティストに レイジは「本日、芸能生活(?)30周年を迎えました！」と記し、幼少期のテレビ出演時の画像を公開。テロップには「零治(幼稚園)」とある。「5歳からテレビ番組に出て、その番組が終わった直後にバンド組んで、そこ