【専門家の目｜太田宏介】鈴木唯人のバイエルンDF突破シーンに脚光ドイツ1部フライブルクは現地時間4月4日にブンデスリーガ第28節で首位バイエルン・ミュンヘンと対戦し、2-3で敗れた。先発した日本代表MF鈴木唯人はドリブルでファウルをもらい警告を誘発するなど積極的なプレーを見せたなか、元日本代表DF太田宏介氏がと言及した。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部）◇◇◇前半25分、フライブルクは中盤でボー