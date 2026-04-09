フィンランド・オウル大学の研究により、規 則正しい就寝時間を守っている人は守っていない人に比べて心血管疾患のリスクが半減することがわかりました。Sleep timing irregularity in midlife: association with incident major adverse cardiac events and cardiovascular disease mortality over a 10-year follow-up | BMC Cardiovascular Disorders | Springer Nature Linkhttps://link.springer.com/article/10.1186/s12872-