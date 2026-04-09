フリーアナウンサー・望月理恵が８日までにＳＮＳを更新。ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）のトリオショットが話題になっている。自身のインスタグラムに「トリオコーデコーデ」と記すと、続けて「チーム黄色」とつづり、オフショットを披露。「ＴＨＥＴＩＭＥ，」のキャラクターであるママエナガを真ん中にＴＢＳ・南後杏子アナとのショットを公開した。いずれも黄色のトップスを着用し、お揃い