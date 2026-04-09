全日本プロレスは８日、４・１２後楽園大会で開幕する春の本場所「チャンピオン・カーニバル（ＣＣ）２０２６」に参戦を予定しＢブロックにエントリーしていたサイラスが全戦欠場することを発表した。全日本プロレスが公表した「欠場の経緯」は以下の通り。「「チャンピオン・カーニバル２０２６」出場にあたり、弊社からサイラス選手へ大会日程、フライト情報、宿泊、報酬の確認を行っておりました。契約の合意がとれたため