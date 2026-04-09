韓国俳優のク・ギョファンとムン・ガヨンが主演を務めた映画『ONCE WE WERE US』（英題）が、『サヨナラの引力』の邦題で7月3日より公開されることが決定。あわせて特報映像とティザービジュアルが解禁された。【動画】ク・ギョファン×ムン・ガヨン共演の恋愛映画特報本作は2025年の大みそかに韓国で公開され、3週連続で週末興行ランキング1位、観客動員260万人を突破した話題作。口コミで支持を広げ、公開3週目には初週末を