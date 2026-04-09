乃木坂46・6期生の瀬戸口心月が、23日発売の『ViVi』2026年6月号に“ViViビューティーアンバサダー”として登場する。また同時に「美・やってみつき」という美容連載もスタートする。【写真】雰囲気ガラリ「ViViビューティーアンバサダー」に就任した瀬戸口心月『ViVi』が“ビューティーアンバサダー”を立てるのは初の試みで、今後は『ViVi』と読者をつなぐ代表として、トレンドのメイクやヘア、気になるスキンケアなどいろい