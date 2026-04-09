米連邦準備制度理事会（FRB）の建物＝2022年6月、ワシントン（ロイター＝共同）【ワシントン共同】米連邦準備制度理事会（FRB）は8日公表した3月の連邦公開市場委員会（FOMC）の議事録で、多くの参加者が米イスラエルとイランの交戦を背景にした原油価格上昇によるインフレ高止まりのリスクを指摘し、利上げを検討する必要性を示唆したと明らかにした。一方で、参加者にはインフレが上振れするリスクと同時に、雇用が減速する