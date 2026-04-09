作家・京極夏彦の異色ミステリー小説を、俳優の奈緒主演で映画化した『死ねばいいのに』（7月3日公開）より、新たなキャストが発表され、キャラクター写真が公開された。【動画】映画『死ねばいいのに』特報本作は、人々の証言をたどりながら一人の女性の実像に迫るミステリー。奈緒が演じるのは、「亜佐美のことを聞かせてもらいたい」と周囲を訪ね歩く謎の主人公・渡来映子。これまでのイメージを覆すアウトローな役どころで