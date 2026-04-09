「新山梨環状道路」アクセス道の整備が進捗！山梨県甲府市の都市圏をぐるりと囲む「新山梨環状道路」の計画が進捗しています。甲府河川国道事務所は2026（令和8）年度より、同路線の北部区間に新設する「（仮称）塚原IC」へ向かうアクセス道路のII期事業に着手しました。【地図・写真で見る】これが「新山梨環状道路」アクセスルートの計画です全長約43kmにおよぶ新山梨環状道路は、すでに開通している西部区間（中部横断道の