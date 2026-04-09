大谷は6回1失点と好投したが、リリーフが打たれ2勝目ならず(C)Getty Imagesドジャースの大谷翔平が現地時間4月8日、敵地でのブルージェイズ戦に先発登板し、6回4安打1失点で降板。2勝目の権利を手にしていたが、リリーフ陣が7回に追いつかれ、勝ち投手の権利が消滅すると、8回に勝ち越し点を許し、3−4でチームは逆転負けを喫した。【動画】トロントで岡本和真とメジャー初対決！大谷翔平が三振を奪うシーン大谷は3回にヘスス