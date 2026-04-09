9日未明、金沢市内の住宅地で7棟が焼ける火事があり、2人が死亡、1人が病院に搬送されました。9日午前1時20分ごろ、金沢市畝田東2丁目の木造2階建ての住宅から火が出ました。この火事で近隣の住宅と合わせて7棟が焼け、火はおよそ3時間後に消し止められました。火元の住宅からは年齢、性別不明の2人の遺体が見つかったほか、高齢の男性1人が病院に搬送されました。男性は顔などにやけどはしているものの、搬送当時は意識があり、自