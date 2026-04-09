▼茨城県（水戸地方気象台・９日５時）【北部】晴れ後くもり【南部】晴れ後くもり▼栃木県（宇都宮地方気象台・９日５時）【南部】晴れ後くもり【北部】晴れ後くもり▼群馬県（前橋地方気象台・９日５時）【南部】晴れ後くもり【北部】晴れ後くもり▼埼玉県（熊谷地方気象台・９日５時）【北部】晴れ後くもり【南部】晴れ後くもり【秩父地方】晴れ後くもり▼千葉県（銚子地方気象台・９日５時）【北西部】晴れ後くもり【北東部】晴