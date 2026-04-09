フジテレビの小室瑛莉子アナウンサーが９日、情報キャスターを務める同局系「めざましテレビ」（月〜金曜午前５時２５分）のオープニングに遅刻した。冒頭でメインキャスターを務める同局の伊藤利尋アナ、井上清華アナ、生田竜聖アナら出演者がそろうスタジオが映し出されると、スタッフが走り去り出演者の笑い声が漏れた。続いて画面左から小室アナが走りながら登場した。出演者がそろって「おはようございます」と視聴者へ