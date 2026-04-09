元ＡＫＢ４８でタレントの板野友美が８日に自身のＳＮＳを更新し、近影をファンに公開した。板野はインスタグラムに「最近のいろいろ」とつづると、オフショットを大量公開。鏡越しの自撮りショットやグレーのミニ丈トップスに白のスカートを合わせた姿、マグカップを手に持って食べ物を堪能する様子や黒のアウターに白のレースタイツ、グレーのミニスカートを合わせた姿などを披露した。この投稿にファンからは「日常が素敵