4月7日の東京ヤクルトスワローズとの試合に先発した、阪神タイガース・才木浩人投手（27）がよもやの大記録を逃した。試合後の会見で「申し訳ない。僕が知らなかった」と頭を下げた藤川球児監督（45）だが、その内心はーー。【写真】死球の巨人・新人投手を威嚇？ ネットで疑問視された藤川軍団の抗議8回を投げ終えた時点で16奪三振と、この時点でセ・リーグ最多奪三振記録に並んでいた才木。さらに3つの三振をとれば日本記録