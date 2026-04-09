９日午前１時２０分頃、金沢市畝田東の木造２階住宅から火が出ていると、近くの住民が１１９番した。火は約３時間後に消し止められたが、住人の高齢男性が病院に搬送され、焼け跡から性別不明の２人の遺体が見つかった。金沢西署が遺体の身元や出火原因を調べている。現場は石川県庁西側の住宅街。