◆米大リーグエンゼルス―ブレーブス（８日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）米大リーグ機構から７試合の出場停止処分を受けたエンゼルスのＪ・ソレア外野手が、異議申し立てをして出場した８日（日本時間９日）のブレーブス戦で２試合連続アーチを放った。米大リーグ機構（ＭＬＢ）は７日のエンゼルス―ブレーブス戦の５回にパンチの応酬を繰り広げ、乱闘となって退場処分を受けたエンゼルスのＪ・ソレ