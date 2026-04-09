アメリカのバンス副大統領は、イランに対し「停戦合意を破れば深刻な結果を招くことになる」と警告しました。アメリカバンス副大統領「イラン側の譲歩が大きければ大きいほど、彼らが交渉から得られる成果も大きくなる」バンス副大統領は8日、「アメリカとイランの停戦合意にレバノンでの攻撃停止は含まれていない」という認識を示すとともに、イランに対し「合意を破れば深刻な結果を招くことになる」と警告しました。また、「