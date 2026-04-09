祖父から受け継いだ土地について、「売らずに貸せば収入になる」と提案されると、一見魅力的に感じるかもしれません。大切な土地を手放さずに済むうえ、安定した収入が得られる可能性もあります。しかし実際には、メリットだけでなく注意すべき点も存在します。 本記事では、土地を貸すという選択が本当に自分に合っているのかを判断するために、仕組みやリスク、向いている人の特徴まで解説します。 土地を「売ら