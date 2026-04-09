グランカナリア島のレストラン「エルボヤ」のゴフィオ・エスカルダード＝2020年12月、疋田多揚撮影 日本のほぼ裏側、西アフリカ沖に浮かぶスペイン領カナリア諸島。冬でも20度を超える「大西洋のハワイ」には、1500年以上も島民の胃袋を支え続けてきた魔法の粉「ゴフィオ」があります。先住民の言葉や文化が消えても、この味だけは残ったという、島民のアイデンティティーに迫るグルメリポートです。この記事は、朝日新