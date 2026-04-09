北朝鮮が今月6日から8日にかけ、短距離弾道ミサイル（SRBM）「火星11カ」（KN-23）にクラスター（集束）弾頭を搭載した発射実験を行っていたことが分かった。朝鮮中央通信が9日、報じた。同通信によると、国防科学院とミサイル総局はこの期間、「重要兵器体系」に関する一連の試験を実施した。とりわけ、弾道ミサイル体系研究所と弾頭研究所が戦術弾道ミサイル用の「散布戦闘部（クラスター弾頭）」の実戦適用性と子弾の威力評価試