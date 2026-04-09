新規参入ブランドとして異例の急成長英国の3月の車種別新車販売台数ランキングで、中国ブランドのジェイクー7が1位となった。ランキング上位の常連であるフォード・プーマ、日産キャシュカイ、キア・スポーテージを上回った。【画像】英国で大注目？ プレミアム志向の中国製SUV【ジェイクー7を詳しく見る】全28枚このモデルは奇瑞汽車傘下のジェイクー（Jaecoo）が販売するSUVで、3月に1万64台が登録された。プーマは9193台、キ