大切な人へ、心ときめくギフトを贈りたい♡フェアリーケーキフェアから、母の日限定の特別なスイーツコレクションが登場しました。お花とお菓子を組み合わせた華やかなセットや、可愛らしいクッキー缶など、贈る楽しさも広がるラインナップ。感謝の気持ちをやさしく伝えられる、とっておきのギフトをチェックしてみてください♪ 花とお菓子の特別セット♡ 「gui flower design×Fairycak