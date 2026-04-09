ロックバンド・BREAKERZのボーカルでタレントのDAIGOが8日、自身のインスタグラムを更新し、同日48歳を迎えたことを報告。一番最初に“お祝いメッセージ”をくれた人物を明かした。【写真】「48歳になりました！今年もケーキが3つ!!」DAIGOが披露した、HYDE＆yasuとの“合同バースデー会”の様子DAIGOは「HAPPY BIRTHDAY TO ME！48歳になりました！今年もケーキが3つ!!先日HYDEさんとyasuさんとDAIGOのお祝いを一緒にできまし