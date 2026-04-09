ブルージェイズ戦の1回、四球を選んだドジャース・大谷。昨季から43試合連続出塁とし、2009年にマリナーズのイチローが樹立した日本勢最長記録に並んだ＝トロント（共同）【トロント共同】米大リーグは8日、各地で行われ、ドジャースの大谷はトロントでのブルージェイズ戦に「1番・投手兼指名打者」で先発し、打者で一回に四球を選んで昨季から43試合連続出塁とし、2009年にマリナーズのイチローが樹立した日本勢最長記録に並ん