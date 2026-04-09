リバプール戦で追加点を挙げるパリ・サンジェルマンのクバラツヘリア＝パリ（ロイター＝共同）【パリ共同】サッカーの欧州チャンピオンズリーグ（CL）は8日、パリなどで準々決勝第1戦の2試合が行われ、前回王者のパリ・サンジェルマン（フランス）がホームでリバプール（イングランド）に2―0で快勝した。序盤にドゥエが先制し、後半にクバラツヘリアが加点した。2016〜17年シーズン以来の4強入りを目指すアトレチコ・マドリー