歌手の岩崎宏美が、自身のモノマネをするタレント・コロッケとの関係について語った。【映像】コロッケに「全然似てないから！」と一喝岩崎は、4月7日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演。長年岩崎のモノマネを持ちネタにしているタレントのコロッケについて語った。番組では、2024年に行われた『徹子の部屋コンサート』でコロッケのステージにサプライズで登場した岩崎の様子を紹介した。ステージ上で意気