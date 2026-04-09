プロ野球・巨人の阿部慎之助監督が開幕から好リリーフをみせていたルシアーノ投手について語りました。ルシアーノ投手は、開幕直前に巨人4年目で念願の支配下昇格を果たした26歳の助っ人右腕。ケガを乗り越えてつかんだ1軍の舞台でした。開幕から4試合にリリーフ登板し、いずれも無失点投球。3ホールドを記録していましたが、守護神のマルティネス投手の昇格に伴い、4月3日に出場選手登録を抹消されました。5人まで1軍登録できる外