資産運用をしているみなさんは、どのようなスタンスをとっている人が多いのでしょうか。共通ポイントサービス『Ponta』を運営する株式会社ロイヤリティ マーケティング（東京都渋谷区）が実施した「NISA、iDeCo、変額保険に関する資産形成の意識調査」によると、4人に1人以上が「元本割れは絶対に避けたい」と回答したことがわかりました。【調査結果を見る】資産運用についてどう思う？調査は、国内在住の20〜60代の同サービス会