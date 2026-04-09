中国メディアの環球時報は7日、「人間よりも速く衣類を仕分ける人工知能（AI）マシンが中国の繊維リサイクルを後押ししている」とする米AP通信の記事を紹介した。記事はまず、中国東部の沿海都市、張家港の工業団地では大きなマシンがうなるような音を出しながら山積みの古着を高速で仕分けしているとし、合成繊維廃棄物の影響を軽減する上でAIがどのような役割を果たせるかの一端を示していると伝えた。記事によると、このFASTSOR