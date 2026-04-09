ホンダ「新たなステップワゴン」に注目！2025年12月19日、ホンダは人気のミニバン「ステップワゴン」の30周年を記念した「ステップワゴン e：HEV エアー EX 30周年特別仕様車」と「ステップワゴン e：HEV スパーダ 30周年特別仕様車」を発売しました。1996年に誕生した初代ステップワゴンは、「家族のための箱型クルマ」の先駆けでした。当時はまだ「バン＝仕事用のクルマ」というイメージが強い時代で、そんな中、オシャレで