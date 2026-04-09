SNS上では取り締まりより道路環境の整備・歩道通行ルールの周知を求める声！一方で取り締まり強化を支持する意見も2026年4月1日から、クルマやバイクと同様に、自転車の交通違反にも「青切符」制度が導入されました。そのような中、警察庁が公表した青切符制度に関するSNS投稿には、制度導入に対する賛否の声が寄せられています。【画像】マジ怒り！ これが「自転車が通れ！」と言われる場所です。 画像を見る（28枚）4月1日