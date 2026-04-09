今年開園25周年を迎える東京ディズニーシーは、4月15日（水）からアニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」を開催する。それに先駆け、4月8日（水）に報道陣向けのプレスプレビューが行われ、アニバーサリーイヤーを彩る特別なショー「スパークリング・ジュビリー・セレブレーション」がお披露目された。【動画】いち早くお届け！「スパークリング・ジュビリー・セレブレーション」