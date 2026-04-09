お笑いタレントの平野ノラが7日、自身のブログを更新。“ご近所さん”の大御所アーティストとの2ショット写真を公開した。【写真】「頼りになるお兄ちゃん的存在です」平野ノラが公開した“ご近所さん”DJ KOOとの仲良し2ショット平野の“ご近所さん”とは、TRFのリーダーでDJのDJ KOO。ブログでは「今日は関西にてKOOさんとロケ一緒に番組もやってて、家もご近所さんのKOOさん」とつづり、「頼りになるお兄ちゃん的存在です」