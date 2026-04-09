松嶋尚美や土屋アンナなどのものまねで知られる、タレント・みかん（42）が6日、自身のインスタグラムを更新。長女（６）が小学校の入学式を迎えたことを報告し、さまざまな当日の様子をとらえた写真を公開した。【写真】「最高の入学式ですね」長女の入学式で親子3ショットを披露したみかんみかんは、入学式の子どもたちのランドセルの“パープル率”が高かったことに触れ、「みんな可愛いし、カッコいい」とコメント。親子3