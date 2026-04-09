医学部付属病院を巡る汚職事件を受け、東京大学は８日、再発防止や危機管理体制の強化策などを盛り込んだガバナンス（組織統治）改革案を公表した。不祥事が相次いだ病院を医学部付属から大学本部の直轄にすることなどが柱で、記者会見した藤井輝夫学長は「閉鎖的な組織風土を放置し、対応が後手に回ったことは重大なガバナンスの欠陥。不退転の決意で改革を断行する」と強調した。医学部や付属病院については、外部の有識者で