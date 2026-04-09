元相撲部で、最大142キロから約60キロの減量に成功したハシモトダイスケさん。太っていた頃から現在の姿を収めたビフォーアフター投稿には「お相撲さんが筋肉があるのがよくわかる」「努力がすごすぎる」「めちゃくちゃかっこいい」など多くのコメントが寄せられた。学生相撲では競技のために増量に取り組んでいた彼だが、引退をきっかけに自分自身を見つめ直し、本格的なダイエットを決意。約1年で現在の82キロまで減量したとい