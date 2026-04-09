ＴＢＳの若林有子アナウンサーが仲良しアナとの２ショットが話題になってる。９日までに自身のインスタグラムに「今日は新年度一発目のサンジャポでした！」と報告。続けて「そしてサンジャポの後はサンデーＱがスタート！進行は浦野アナで、サンジャポとの掛け合いも毎週あります」と同じくＴＢＳの浦野芽良（うらの・かいら）アナウンサーとの絡みについて言及した。さらに「写真は浦野ちゃんと一緒にランチに行った時の